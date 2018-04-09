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Видеообзор пятого дня Игр Содружества в Голд-Косте
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Видеообзор пятого дня Игр Содружества в Голд-Косте 

Чемпионат.com 10 часов назад
В Голд-Косте (Австралия) продолжаются Игры Содружества, в которых принимают участие около 5000 спортсменов из 71 страны мира. Всего будет разыграно 275 комплектов медалей в 19 видах спорта. В частности, в пятый день Игр Содружества прошли соревнования по спортивной гимнастике, тяжёлой атлетике и стрельбе.
Видео о пятом соревновательном дне Игр Содружества доступно на «Чемпионате». Австралия принимает Игры Содружества в пятый раз. По сравнению с предыдущими Играми Содружества из программы соревнований было исключено дзюдо и добавлен баскетбол.
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