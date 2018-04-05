В Ярославле наградили 55 лучших спортсменов и 10 тренеров

В Ярославле наградили лучших спортсменов и тренеров по итогам прошлого года. Почётный знак «Лауреат спорта» и денежную премию получили 55 спортсменов и 10 тренеров.

Также почётный знак и премии вручили спортсменам с ограниченными физическими возможностями.

После награждения для атлетов устроили костюмированный бал. Примерить на себя новое амплуа танцора смогли все желающие.

О том, как готовятся спортсмены к Олимпиаде, и о чём думают во время выступления, читайте в интервью с Ильёй Буровым.