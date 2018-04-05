Ещё
В Ярославле наградили 55 лучших спортсменов и 10 тренеров
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ярославле наградили 55 лучших спортсменов и 10 тренеров 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
В Ярославле наградили лучших спортсменов и тренеров по итогам прошлого года. Почётный знак «Лауреат спорта» и денежную премию получили 55 спортсменов и 10 тренеров.
— Ярославские спортсмены вносят огромный вклад в копилку областных побед и достижений, — рассказали в мэрии. — Особенно явно это было заметно при награждении спортсменов, представляющих Ярославскую область в олимпийских видах спорта. Пловцы Евгений Дратцев и Кирилл Абросимов, фехтовальщик Дмитрий Трофимов, целая плеяда фристайлистов — Илья и Максим Буровы, снайпер Анастасия Галашина. Среди спортсменов, которые занимаются видами спорта, не входящими в программу Олимпийских игр, были отмечены двукратная чемпионка мира по зимнему триатлону Юлия Сурикова, рекордсменка мира по плаванию в ластах Екатерина Михайлушкина, акробатическая пара Дарья Гурьева и Дарья Калинина.
Также почётный знак и премии вручили спортсменам с ограниченными физическими возможностями.
После награждения для атлетов устроили костюмированный бал. Примерить на себя новое амплуа танцора смогли все желающие.
О том, как готовятся спортсмены к Олимпиаде, и о чём думают во время выступления, читайте в интервью с Ильёй Буровым.
76.ru: последние новости
«Схлестнулись с соперником»: драку ярославских и питерских хоккеистов в КХЛ назвали битвой дня Ярославских фристайлистов снова наградили: губернатор выдал сертификаты на квартиры Ярославских фристайлистов снова наградили: губернатор выдал сертификаты на квартиры
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рудковская опозорила Плющенко38
Рядом с телом велогонщицы нашли шприцы и жгут13
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Опубликованы доходы российских хоккеистов61
Стал известен лучший биатлонист России
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение