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СК объяснил введение уголовной ответственности за склонение к употреблению допинга
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СК объяснил введение уголовной ответственности за склонение к употреблению допинга 

Газета.Ru 3 часа назад
Заместитель председателя Следственного комитета (СК) Александр Федоров объяснил, по какой причине в России введена уголовная ответственность за склонение спортсменов к употреблению допинга.
"Нарушение антидопинговых правил способствует распространению наркомании, так как часть запрещённых для использования в спорте субстанций являются наркотическими средствами или психотропными веществами, а также могут быть признаны их аналогами", — цитирует Федорова ТАСС.
Закон об уголовной ответственности за склонение атлетов к употреблению запрещенных веществ вступил в силу в ноябре 2016 года.
Федоров подчеркнул, что допинг представляет серьезную угрозу для здоровья спортсменов. По его словам, в период с 1975 по 1980 год более 200 спортсменов скончались после применения запрещенных веществ.
Ранее лен комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) рассказал о поправках в данный закон.
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