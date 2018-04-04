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Тарпищев: появляется слишком много больных спортсменов, которые получают TUE
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Тарпищев: появляется слишком много больных спортсменов, которые получают TUE 

Чемпионат.com 3 часа назад
Президент Федерации тенниса России, член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев поделился мнением по поводу терапевтических исключений (TUE).
«Немецкий журналист Зеппельт, насколько я знаю, готовит фильмы про норвежских спортсменов-астматиков. Субъективно это выглядит нонсенсом, слишком много больных спортсменов появляется в тех или иных странах. Можно отдельную Олимпиаду устраивать.
В МОК есть правило, что скандал, не вышедший из стен международных федераций, не рассматривается. А международные федерации на чём-то основываются, когда выдают разрешения на терапевтические исключения. Всё на совести федераций, которые признают справки. Также это говорит о слабости наших позиций, слишком мало представителей России в международных федерациях", — передаёт слова Тарпищева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
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