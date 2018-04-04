Тарпищев: появляется слишком много больных спортсменов, которые получают TUE

Президент Федерации тенниса России, член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев поделился мнением по поводу терапевтических исключений (TUE).

«Немецкий журналист Зеппельт, насколько я знаю, готовит фильмы про норвежских спортсменов-астматиков. Субъективно это выглядит нонсенсом, слишком много больных спортсменов появляется в тех или иных странах. Можно отдельную Олимпиаду устраивать.