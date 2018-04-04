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Исинбаева назвала сына Добрыня Никитич
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Исинбаева назвала сына Добрыня Никитич 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева в Инстаграме объявила имя своего сына. Мальчика, родившегося 14 февраля, назвали Добрыня.
Муж Исинбаевой — метатель копья Никита Петинов. У пары уже есть дочь Ева 2014 года рождения.
"Оказывается, быть мамой двоих детей не так уж просто. На себя практически не остаётся времени. Семьи, в которых три и более детей, вы — герои! Пытаюсь режим нашего сыночка Добрыни Никитича подстроить под режим доченьки, пока слабо получается, но сегодня как раз такой день", — написала Исинбаева в Инстаграме.
Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) 4 Апр 2018 в 5:38 PDT
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