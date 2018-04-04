Выборгские спортсменки завоевали бронзу в перетягивании каната 

В Чемпионате России по перетягиванию каната спортсмены из Выборга завоевали бронзовую медаль, сообщили представители спортивной школы олимпийского резерва «Фаворит».
На соревнования, которые проходили в Санкт-Петербурге в воскресенье 1 апреля, от Ленинградской области были заявлены восемь команд. В их состав вошли воспитанники отделений «Тяжелая атлетика», «Пауэрлифтинг», «Дзюдо» и «Легкая атлетика» школы «Фаворит», а также тренеры этих направлений.
По итогам состязаний команда девушек (Ольга Ящишина, Надежда Жирнова, Янина Костина, Вера Небольсина, Алена Прыгунова, Ксения Кручинина, Анна Галахова, Дарья Григорьева и Любовь Аджикова) в категории веса до 560 килограммов завоевала бронзовую награду.