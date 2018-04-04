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Боксер Хижняк и фехтовальщица Харлан — спортсмены года на Украине
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Боксер Хижняк и фехтовальщица Харлан — спортсмены года на Украине 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
В Киеве состоялась церемония награждения лучших спортсменов 2017 года. Спортсменом года среди мужчин стал боксер Александр Хижняк, победивший на чемпионате мира и чемпионате Европы в среднем весе.
Среди женщин лучшей названа фехтовальщица Ольга Харлан, выигравшая золото чемпионата мира и «Гран-при» в состязаниях саблисток.
Также были вручены награды еще в семи категориях:
Олимпийская надежда: Дарья Белодед (дзюдо).
Спортивная слава Украины: Анатолий Поливода (баскетбол) и Татьяна Пророченко (легкая атлетика).
Вместе с олимпийцами: Лариса Соловьева (пауэрлифтинг).
Сильные духом: Людмила Ляшенко (лыжные гонки и биатлон).
Команда года: Сборная Украины по синхронному плаванию.
Сенсация года: Юлия Левченко (легкая атлетика).
Тренер года: Светлана Саидова (синхронное плавание).
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