В Киеве состоялась церемония награждения лучших спортсменов 2017 года. Спортсменом года среди мужчин стал боксер Александр Хижняк, победивший на чемпионате мира и чемпионате Европы в среднем весе.
Среди женщин лучшей названа фехтовальщица Ольга Харлан, выигравшая золото чемпионата мира и «Гран-при» в состязаниях саблисток.
Также были вручены награды еще в семи категориях:
Олимпийская надежда: Дарья Белодед (дзюдо).
Спортивная слава Украины: Анатолий Поливода (баскетбол) и Татьяна Пророченко (легкая атлетика).
Вместе с олимпийцами: Лариса Соловьева (пауэрлифтинг).
Сильные духом: Людмила Ляшенко (лыжные гонки и биатлон).
Команда года: Сборная Украины по синхронному плаванию.
Сенсация года: Юлия Левченко (легкая атлетика).
Тренер года: Светлана Саидова (синхронное плавание).