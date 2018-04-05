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Олимпийский чемпион Пити заявил, что в плавании существуют огромные проблемы с допингом
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Олимпийский чемпион Пити заявил, что в плавании существуют огромные проблемы с допингом 

RT на русском 3 часа назад
Олимпийский чемпион на 100 м брассом, британец Адам Пити заявил, что в плавании существует проблема с использованием запрещённых препаратов.
«Мне повезло, что я смог быть лучшим, но также знаю людей, которые проигрывали олимпийские медали «доперам», чья вина была доказана, и это плохо для плавания. Я не политик, но знаю, что с допингом существуют огромные проблемы, с использованием микродоз», — приводит слова Пити Inside The games.
Он отметил, что точно знает, что его регулярно тестируют на допинг, но усомнился в том, что аналогичные проверки проходят друге пловцы.
«Нельзя обвинять кого-либо или считать, что все люди одинаковые, но Международная федерация плавания (FINA) может действовать лучше», — добавил обладатель мировых рекордов на дистанциях 50 и 100 метров брасом.
Ранее сообщалось, что россияне могут получить золото ЮЧМ-2017 после допинг-случая у пловца США.
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