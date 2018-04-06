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ВАДА разрешило 22 российским спортсменам принимать запрещенные препараты
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Россиянам разрешили запрещенные препараты
Россиянам разрешили запрещенные препараты

ВАДА разрешило 22 российским спортсменам принимать запрещенные препараты 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Глава РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что ВАДА разрешило 22 отечественным спортсменам принимать запрещенные препараты для терапии. По его словам, всего с запросами о терапевтических исключениях в прошлом году обратились 98 российских атлета.
— В 2017 году поступило 98 запросов на терапевтические исключения. 33 передано на рассмотрение в UKAD, — приводит сайт радидостанции "Говорит Москва" слова Гануса. — Остальные не были переданы, потому что либо не соответствовали по форме, либо там не требовалось исключения. Из них одобрено 22 обращения и отказано по 10. На рассмотрении — одно.
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