ВАДА разрешило 22 российским спортсменам принимать запрещенные препараты 

Глава РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что ВАДА разрешило 22 отечественным спортсменам принимать запрещенные препараты для терапии. По его словам, всего с запросами о терапевтических исключениях в прошлом году обратились 98 российских атлета.
— В 2017 году поступило 98 запросов на терапевтические исключения. 33 передано на рассмотрение в UKAD, — приводит сайт радидостанции "Говорит Москва" слова Гануса. — Остальные не были переданы, потому что либо не соответствовали по форме, либо там не требовалось исключения. Из них одобрено 22 обращения и отказано по 10. На рассмотрении — одно.