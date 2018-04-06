ВАДА разрешило 22 российским спортсменам принимать запрещенные препараты 

Спорт-Экспресс: последние новости

Британский пловец Пити: "С допингом в плавании существуют огромные проблемы"

Юрий Ганус: "Я категорический противник демонизации ВАДА"

Чернова признала санкции ИААФ и дисквалифицирована на четыре месяца