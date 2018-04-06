Шляхтин: понимаем, что наша страна никогда не признает доклад Макларена

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин рассказал о ситуации с восстановлением членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

«IAAF хочет, чтобы мы оплатили все накладные по содержанию рабочей группы, которая занималась нашими спортсменами. И не только расходы рабочей группы — это все судебные издержки, которые IAAF платила за спортсменов.

150 судебных исков были отправлены в CAS. Стоимость одного иска — от 8 до 38 тысяч швейцарских франков. Когда всё завершится, эта сумма подойдёт практически к миллиону евро.

Получается так, что сегодня легкая атлетика является заложником этой ситуации. И мы прекрасно понимаем, что наша страна никогда не признает доклад Макларена. Механизмы решения этой проблемы мне не понятны. Пока это тупик.

Слова Коу — это не угрозы. Судя по тому настрою, с которым мы общаемся, — это реальность", — сказал Шляхтин в эфире ТК «Матч ТВ».