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Умер Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике
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Умер Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В белорусском Гродно в результате сердечного приступа в возрасте 56 лет скончался советский и белорусский тяжёлоатлет, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Беларусь, почетный гражданин Гродно Александр Карлович.
Карлович выступал в супертяжёлой весовой категории. Он — двукратный олимпийский чемпион (Сеул-1988 и Барселона-1992); четырёхкратный чемпион мира (1987, 1989, 1991, 1994); вице-чемпион мира (1983; показал равный результат с победителем чемпионата Анатолием Писаренко — по 450 кг в сумме); двукратный чемпион Европы (1989, 1990); вице-чемпион Европы (1983; на равных с победителем чемпионата А. Писаренко); трёхкратный чемпион СССР (1983, 1989, 1991); победитель Кубка мира (1994). Установил 12 мировых рекордов.
О дате и месте похорон будет сообщено позднее.
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