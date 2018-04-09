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Впервые в Югре пройдет антидопинговый семинар-тренинг
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Впервые в Югре пройдет антидопинговый семинар-тренинг 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
Более 100 руководителей и сотрудников спортивной отрасли Югры примут участие в семинаре-тренинге по антидопингу, который пройдет в медиа-центре «Центра зимних видов спорта имени Александра Филипенко».
Как сообщают в окружном департаменте физической культуры и спорта, мероприятие будет проходить два дня: 11 и 12 апреля. В ходе этого обучения специалист отдела реализации образовательных программ Кристина Русада расскажет о системе международного антидопингового законодательства, запрещенных препаратах, антидопинговых правилах и SWOT-анализе.
Программа первого дня семинара рассчитана на руководителей и сотрудников центров спортивной подготовки и спортивных школ. Второй день программы направлен на спортивный персонал — тренеров, спортсменов и спортивных врачей. Отметим, что всем участникам мероприятия будут выданы специальные сертификаты.
Семинар проводится согласно 26 Комплекса мер по реализации Национального плана борьбы с допингом в российском спорте, принятого Независимой общественной антидопинговой комиссией 1 февраля прошлого года.
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