Впервые в Югре пройдет антидопинговый семинар-тренинг

Более 100 руководителей и сотрудников спортивной отрасли Югры примут участие в семинаре-тренинге по антидопингу, который пройдет в медиа-центре «Центра зимних видов спорта имени Александра Филипенко».

Как сообщают в окружном департаменте физической культуры и спорта, мероприятие будет проходить два дня: 11 и 12 апреля. В ходе этого обучения специалист отдела реализации образовательных программ Кристина Русада расскажет о системе международного антидопингового законодательства, запрещенных препаратах, антидопинговых правилах и SWOT-анализе.

Программа первого дня семинара рассчитана на руководителей и сотрудников центров спортивной подготовки и спортивных школ. Второй день программы направлен на спортивный персонал — тренеров, спортсменов и спортивных врачей. Отметим, что всем участникам мероприятия будут выданы специальные сертификаты.

Семинар проводится согласно 26 Комплекса мер по реализации Национального плана борьбы с допингом в российском спорте, принятого Независимой общественной антидопинговой комиссией 1 февраля прошлого года.