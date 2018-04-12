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IAAF допустила Шубенкова до выступления в международных стартах в нейтральном статусе
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IAAF допустила Шубенкова до выступления в международных стартах в нейтральном статусе 

ТАСС 19 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков допущен Международной ассоциацией легкой атлетики (IAAF) до участия в международных соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всероссийский федерации легкой атлетики (ВФЛА).
IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских атлетов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября IAAF приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров. Шубенков, в прошлом году выступавший в нейтральном статусе, подал новую заявку еще в середине декабря.
На чемпионате мира 2017 года, который проходил в Лондоне, Шубенков стал серебряным призером. Россиянин также является победителем финала «Бриллиантовой лиги», который проходил 1 сентября в Брюсселе.
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