Прыгунья Конева подала заявку в IAAF на получение нейтрального статуса

МОСКВА, 10 апреля. / ТАСС /. Победительница зимнего чемпионата мира — 2014 в тройном прыжке Екатерина Конева подала в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальную заявку на участие в зарубежных стартах в нейтральном статусе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских атлетов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября IAAF приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров.

"Сегодня в IAAF была отправлена стандартная заявка от прыгуньи тройным Екатерины Коневой", — сказала представитель пресс-службы.

С декабря в IAAF отправлены 107 стандартных заявок и 44 упрощенных.

Конева вернулась в спорт в мае 2017 года после перерыва, связанного с рождением ребенка. В ее активе есть также серебряные награды летних ЧМ-2013 и ЧЕ-2014. Также она является победительницей зимнего ЧЕ-2015.