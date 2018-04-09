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Шесть российских легкоатлетов подали заявки в ИААФ для выступления в нейтральном статусе
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Шесть российских легкоатлетов подали заявки в ИААФ для выступления в нейтральном статусе 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: Газета.Ru
В пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) заявили о том, что шесть российских легкоатлетов обратились в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) для получения нейтрального статуса. Об этом сообщает ТАСС.
"Сегодня в ИААФ были отправлены стандартные заявки от толкательницы ядра Алены Бугаковой, метателей диска Виолетты Игнатьевой, Алексея Кислицы и Яны Мельниковой, многоборца Артема Макаренко и бегуна Артема Денмухаметова", — сказали в пресс-службе.
Ранее российские прыгуны в высоту Олег Брайко и Мария Кочанова подали индивидуальные заявки в ИААФ на участие в зарубежных соревнованиях в нейтральном статусе.
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