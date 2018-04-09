Шесть российских легкоатлетов подали заявки в ИААФ для выступления в нейтральном статусе

В пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) заявили о том, что шесть российских легкоатлетов обратились в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) для получения нейтрального статуса. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее российские прыгуны в высоту Олег Брайко и Мария Кочанова подали индивидуальные заявки в ИААФ на участие в зарубежных соревнованиях в нейтральном статусе.