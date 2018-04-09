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«Вильярреал» уступил «Атлетику»
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«Вильярреал» уступил «Атлетику»
LiveSport.Ru
3 часа назад
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В матче 31-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» потерпел домашнее поражение от «Атлетика» из Бильбао — 1:4.
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