На Чемпионате России спортсменки пройдут 50 км

Чемпионат и первенство России по спортивной ходьбе пройдут с 9 по 10 июня, как сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), в программу вошла дистанция на 50 км в женском состязании.

Напомним, женская спортивная ходьба на 50 км — это новая дисциплина легкой атлетики. В 2016 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) включила ее в календарь своих соревнований, добавив в программы Кубка мира по спортивной ходьбе, который проходил в Риме в мае 2016 года, и чемпионата мира 2017 года. Первой чемпионкой мира в ходьбе на 50 км стала португальская легкоатлетка Инеш Энрикеш.

Соревнования включены в программу чемпионата и первенств России по спортивной ходьбе