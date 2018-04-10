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На Чемпионате России спортсменки пройдут 50 км
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На Чемпионате России спортсменки пройдут 50 км 

Overtime.life 5 часов назад
Фото: Overtime.life
Чемпионат и первенство России по спортивной ходьбе пройдут с 9 по 10 июня, как сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), в программу вошла дистанция на 50 км в женском состязании.
Напомним, женская спортивная ходьба на 50 км — это новая дисциплина легкой атлетики. В 2016 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) включила ее в календарь своих соревнований, добавив в программы Кубка мира по спортивной ходьбе, который проходил в Риме в мае 2016 года, и чемпионата мира 2017 года. Первой чемпионкой мира в ходьбе на 50 км стала португальская легкоатлетка Инеш Энрикеш.
Соревнования включены в программу чемпионата и первенств России по спортивной ходьбе
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