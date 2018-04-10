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Шляхтин: 156 положительных допинг-проб за год — это сумасшедший прецедент
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Шляхтин: 156 положительных допинг-проб за год — это сумасшедший прецедент 

Чемпионат.com 3 часа назад
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин рассказал о проблеме допинга в России.
«Все вещи, которые нам были предъявлены, они имеют место быть. Когда ты приходишь, и у тебя 156 положительных допинг-проб за год — это сумасшедший прецедент для всех видов спорта.
Мы брали аналитику, ниже нас были Индия и Китай, по 70-80 положительных допинг-проб в свой самый тяжелый период. Европейские страны — максимум четыре положительных проб в год. И тогда масштаб бедствия я начал осознавать — мы были поголовно поражены этой проблемой.
С 2008 года IAAF перевернула всю нашу лёгкую атлетику. Перепроверка российских допинг-проб ещё не закончилась. Мы каждый месяц получали иски в суд. И только сейчас, спустя два года, эти иски пошли на спад", — рассказал Шляхтин в эфире радиостанции «Спорт FM».
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