Шляхтин: 156 положительных допинг-проб за год — это сумасшедший прецедент

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин рассказал о проблеме допинга в России.

«Все вещи, которые нам были предъявлены, они имеют место быть. Когда ты приходишь, и у тебя 156 положительных допинг-проб за год — это сумасшедший прецедент для всех видов спорта.

Мы брали аналитику, ниже нас были Индия и Китай, по 70-80 положительных допинг-проб в свой самый тяжелый период. Европейские страны — максимум четыре положительных проб в год. И тогда масштаб бедствия я начал осознавать — мы были поголовно поражены этой проблемой.

С 2008 года IAAF перевернула всю нашу лёгкую атлетику. Перепроверка российских допинг-проб ещё не закончилась. Мы каждый месяц получали иски в суд. И только сейчас, спустя два года, эти иски пошли на спад", — рассказал Шляхтин в эфире радиостанции «Спорт FM».