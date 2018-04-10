Около 30 молодых спортсменов Орловской области получат региональные именные стипендии

ТАСС , 10 апреля. Перспективным спортсменам Орловской области по указу врио губернатора Андрея Клычкова назначили именные стипендии. В список включено 28 мастеров и кандидатов в мастера спорта, большинство из них — представители областного училища олимпийского резерва, рассказали ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Указ о назначении стипендий молодым и перспективным спортсменам подписал врио губернатора Андрей Клычков. В 2018 году из бюджета региона ежемесячно по 3 тыс. рублей будут получать 28 мастеров спорта, кандидатов в мастера, спортсмены, имеющие I-III разряды. Более 20 из них — представители областного училища олимпийского резерва", — уточнили в пресс-службе.

Критерием отбора для назначения стипендий стало успешное участие во всероссийских и международных соревнованиях. «Стипендиатами стали ребята 1998-2003 годов рождения. Они представляли регион на чемпионатах, первенствах России и Центрального федерального округа в таких видах, как велогонки, легкая атлетика, каратэ, дзюдо, стрельба из пневматического оружия. 10 человек участвовали в направлении спорта глухих — в состязаниях по легкой атлетике и спортивной борьбе», — отметил собеседник агентства.

В пресс-службе также добавили, что, хотя документ и подписан в апреле, стипендии будут начислены, в том числе, с 1 января 2018 года.