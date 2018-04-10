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Шляхтин: над восстановлением статуса ВФЛА думаем 24 часа в сутки
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Шляхтин: над восстановлением статуса ВФЛА думаем 24 часа в сутки 

Чемпионат.com 1 час назад
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин рассказал о работе над восстановлением статуса организации в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Для возвращения статуса IAAF требует признания Россией доклада Макларена и восстановления аккредитации РУСАДА.
«Мы думаем 24 часа в сутки, ведём консультации, пытаемся подойти к ситуации с другой стороны. Думаю, что решение по этому поводу всё-таки есть.
Предъявлять претензию Федерации в том, что сейчас не восстановлено РУСАДА, предлагать признать доклад Макларена… ВФЛА — это общественная организация, которая вообще никаким боком к этим вопросам не подходит", — сказал Шляхтин в эфире радиостанции «Спорт FM».
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