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Олимпийский чемпион в метании молота Парш дисквалифицирован за допинг
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Олимпийский чемпион в метании молота Парш дисквалифицирован за допинг 

Чемпионат.com 28 минут назад
Фото: ТАСС
Венгерский легкоатлет Кристиан Парш дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, информирует пресс-служба Федерации лёгкой атлетики Венгрии.
Допинг-проба чемпиона Олимпиады-2012 дала положительный результат на препарат, название которого не сообщается. Это вещество запрещено только в соревновательный период, его влияние на результаты не доказано. По этой причине дисквалификация венгерского спортсмена рассчитана до июля 2019 года.
36-летний Парш принёс извинения и отметил, что «принял плохое решение в непростой период карьеры».
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