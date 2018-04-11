Болт приехал на Игры Содружества в качестве зрителя

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт приехал на Игры Содружества, которые проходят в Австралии. По словам спортсмена, он планирует посетить соревнования по легкой атлетике, где будет переживать за соотечественников из Ямайки.

— Я впервые в жизни побываю на соревнованиях, где сам не выступаю. Так что я радуюсь от того, что буду просто смотреть и поддерживать спортсменов, — приводит Inside The Games слова Болта. — С нетерпением жду, когда смогу наблюдать за соревнованиями с другого угла. Ямайка — сильная легкоатлетическая держава, поэтому всегда ожидаю от наших спортсменов высоких результатов

Напомним, 31-летний легкоатлет завершил спортивную карьеру в прошлом году после чемпионата мира в Лондоне, где завоевал бронзовую медаль на дистанции 100 метров.

Кубок Содружества в Австралии стартовал 4 апреля. В программу включены различные олимпийские виды спорта, но с некоторыми изменениями. Так, например, отсутствует дзюдо. На данный момент в общем медальном зачете лидирует Австралия, следом идут Англия и Индия. Кубок завершится 15 апреля.