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Полиция начала расследование в отношении IBU на основании данных от ВАДА
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Полиция начала расследование в отношении IBU на основании данных от ВАДА 

Спорт-Экспресс 35 минут назад
Директор ВАДА по связям с общественностью Джеймс Фитцджеральд отметил, что расследование полиции в отношении IBU было инициировано на основании информации от ВАДА. Ранее появилась информация, что в штаб-квартире IBU в Зальцбурге проведены обыски.
— Основываясь на итогах расследования деятельности IBU, ВАДА передала информацию следователям из Австрии и Норвегии, а также Интерполу, — цитирует NRK Фитцджеральда. — Наше расследование привело к полицейскому разбирательству, которое сейчас проводится в Австрии и Норвегии. Мы можем подтвердить, что это связано с допингом, но не хотим что-либо комментировать дополнительно.
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