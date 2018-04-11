Полиция начала расследование в отношении IBU на основании данных от ВАДА 

Директор ВАДА по связям с общественностью Джеймс Фитцджеральд отметил, что расследование полиции в отношении IBU было инициировано на основании информации от ВАДА. Ранее появилась информация, что в штаб-квартире IBU в Зальцбурге проведены обыски.
— Основываясь на итогах расследования деятельности IBU, ВАДА передала информацию следователям из Австрии и Норвегии, а также Интерполу, — цитирует NRK Фитцджеральда. — Наше расследование привело к полицейскому разбирательству, которое сейчас проводится в Австрии и Норвегии. Мы можем подтвердить, что это связано с допингом, но не хотим что-либо комментировать дополнительно.