Кенийский марафонец завершил марафон ползком

Кенийский марафонец из-за судороги завершал марафон ползком

Кенийский бегун Майкл Кунюга испытал большие проблемы за несколько метров до финиша во время марафона в немецком Ганновере. Видеозапись эпизода появилась в аккаунте NDR Sport в твиттере.

Африканский спортсмен завершал забег на втором месте, когда на финишной прямой бегуна схватила судорога, и он рухнул на асфальт.

Кенийскому атлету пришлось ползком достичь финишной черты. В итоге Канюга сохранил вторую позицию, опередив всего на три секунды своего соотечественника Дункана Кеша.

Сразу после пересечения финишной черты к спортсмену подоспела медицинская бригада для оказания помощи.

Результат совершившего спортивный подвиг африканца — два аса 10 минут 16 секунд. Это личный рекорд спортсмена.