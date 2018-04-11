Кенийский марафонец завершил марафон ползком

Кенийский бегун Майкл Кунюга испытал большие проблемы за несколько метров до финиша во время марафона в немецком Ганновере. Видеозапись эпизода появилась в аккаунте NDR Sport в твиттере.
Африканский спортсмен завершал забег на втором месте, когда на финишной прямой бегуна схватила судорога, и он рухнул на асфальт.
Кенийскому атлету пришлось ползком достичь финишной черты. В итоге Канюга сохранил вторую позицию, опередив всего на три секунды своего соотечественника Дункана Кеша.
Сразу после пересечения финишной черты к спортсмену подоспела медицинская бригада для оказания помощи.
Результат совершившего спортивный подвиг африканца — два аса 10 минут 16 секунд. Это личный рекорд спортсмена.
Ранее сообщалось, что российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко не сыграет на чемпионате мира 2018 года в Дании из-за травмы.