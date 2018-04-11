Ещё
В Ивановскую область с рабочим визитом приехали Олимпийские чемпионы
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ивановскую область с рабочим визитом приехали Олимпийские чемпионы 

Советский спорт 8 часов назад
В Ивановскую область с рабочим визитом во вторник, 10 апреля, прибыла делегация Российского союза спортсменов. В течение четырех рабочих дней они посетят образовательные учреждения в Иванове, Шуе и Палехе, а также ряд спортивных школ региона. Ивановская область станет 42 регионом Российской Федерации, где прославленные спортсмены проведут встречи с подрастающим поколением.
В рамках визита именитые спортсмены посетили ивановскую городскую спортивную школу олимпийского резерва № 3. Они встретились с воспитанниками спортивной школы, тренерами-преподавателями и любителями этого вида спорта. Также участники Олимпийских игрответили на все вопросы юных спортсменов и их тренеров.
Кроме того, олимпийцы проведут встречи со школьниками Ивановской области, а также наградят спортсменов и тренеров региона за пропаганду активного образа жизни и спорта среди населения.
Продлиться визит в Ивановскую область знаменитых спортсменов до 14 апреля.
В состав делегации Российского союза спортсменов вошли Олимпийский чемпионы и призеры Олимпийских игр, заслуженные мастера спорта СССР и России Галина Горохова (трехкратная чемпионка олимпийских игр по фехтованию, двукратный призер олимпийских игр, 13-кратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР и России, лауреат государственной премии в области спорта «За служение спорту»), Галина Куклева (олимпийская чемпионка по биатлону, двукратный призер олимпийских игр, трехкратная чемпионка мира, трехкратный призер чемпионатов мира, победительница 9 этапов Кубка мира, чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России), Анна Алешина (призер олимпийских игр по академической гребле, чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта СССР), Владимир Чебоксаров (серебряный призер олимпийских игр по греко-римской борьбе, чемпион Мира, чемпион Европы, заслуженный мастер спорта СССР, судья международной категории, заслуженный тренер России), Татьяна Сарычева (двукратная олимпийская чемпионка по волейболу, чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, кавалер ордена «Знак Почета», заслуженный мастер спорта СССР) и Любовь Козырева (олимпийская чемпионка волейболу, чемпионка Европы, двукратная, заслуженный мастер спорта СССР).
Советский спорт: последние новости
Дмитрий Шляхтин: 156 положительных допинг-проб за год - это очень много Исинбаева крестила сына Добрыню в Монако СМИ: 27 членов МОК получили взятку за поддержку Пхенчхана на Игры-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В WADA заявили о взятке России6
Липницкая опубликовала откровенное фото3
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании191
В МОК разгорелся новый скандал14
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение