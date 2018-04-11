В Ивановскую область с рабочим визитом приехали Олимпийские чемпионы

В Ивановскую область с рабочим визитом во вторник, 10 апреля, прибыла делегация Российского союза спортсменов. В течение четырех рабочих дней они посетят образовательные учреждения в Иванове, Шуе и Палехе, а также ряд спортивных школ региона. Ивановская область станет 42 регионом Российской Федерации, где прославленные спортсмены проведут встречи с подрастающим поколением.

В рамках визита именитые спортсмены посетили ивановскую городскую спортивную школу олимпийского резерва № 3. Они встретились с воспитанниками спортивной школы, тренерами-преподавателями и любителями этого вида спорта. Также участники Олимпийских игрответили на все вопросы юных спортсменов и их тренеров.

Кроме того, олимпийцы проведут встречи со школьниками Ивановской области, а также наградят спортсменов и тренеров региона за пропаганду активного образа жизни и спорта среди населения.

Продлиться визит в Ивановскую область знаменитых спортсменов до 14 апреля.

В состав делегации Российского союза спортсменов вошли Олимпийский чемпионы и призеры Олимпийских игр, заслуженные мастера спорта СССР и России Галина Горохова (трехкратная чемпионка олимпийских игр по фехтованию, двукратный призер олимпийских игр, 13-кратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР и России, лауреат государственной премии в области спорта «За служение спорту»), Галина Куклева (олимпийская чемпионка по биатлону, двукратный призер олимпийских игр, трехкратная чемпионка мира, трехкратный призер чемпионатов мира, победительница 9 этапов Кубка мира, чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России), Анна Алешина (призер олимпийских игр по академической гребле, чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта СССР), Владимир Чебоксаров (серебряный призер олимпийских игр по греко-римской борьбе, чемпион Мира, чемпион Европы, заслуженный мастер спорта СССР, судья международной категории, заслуженный тренер России), Татьяна Сарычева (двукратная олимпийская чемпионка по волейболу, чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, кавалер ордена «Знак Почета», заслуженный мастер спорта СССР) и Любовь Козырева (олимпийская чемпионка волейболу, чемпионка Европы, двукратная, заслуженный мастер спорта СССР).