Двух французских тренеров по легкой атлетике обвинили в домогательствах

Французские тренеры по легкой атлетике Паскаль Маша и Жискар Самба получили обвинения в сексуальных домогательствах, сообщает газета «Известия»

Бегунья Эмма Удиу обвинила Маша в домогательствах, которые он, якобы, совершал во время молодежного чемпионата мира в Юджине в 2014 году. Сам тренер не признает своей вины и намерен подать встречный иск о клевете.

Имя обвинителя Самбы в изнасиловании остается неизвестным.

На данный момент тренеры временно отстранены от работы. Дисциплинарная комиссия Федерации легкой атлетики Франции примет решение об их дисквалификации.