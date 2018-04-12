ВАДА утверждает, что Россия заплатила IBU за ЧМ-2021 в Тюмени

В отчете Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по сокрытию информации о допинге в биатлоне, который оказался в распоряжении Le Monde , говорится о коррупции в рядах Международного союза биатлонистов (IBU). Документ был составлен в декабре 2017 года.

В частности, в нем удверждается, что сотрудникам IBU было предложено от 25 до 100 тысяч евро за голос в пользу Тюмени при выборе страны-организатора чемпионата мира-2021. За российскую заявку проголосовали 25 из 49 членов конгресса организации. Позже Тюмень лишили права проведения соревнований из-за допингового скандала.