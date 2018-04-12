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ВАДА утверждает, что Россия заплатила IBU за ЧМ-2021 в Тюмени
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ВАДА утверждает, что Россия заплатила IBU за ЧМ-2021 в Тюмени 

Спорт-Экспресс 1 час назад
В отчете Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по сокрытию информации о допинге в биатлоне, который оказался в распоряжении Le Monde, говорится о коррупции в рядах Международного союза биатлонистов (IBU). Документ был составлен в декабре 2017 года.
В частности, в нем удверждается, что сотрудникам IBU было предложено от 25 до 100 тысяч евро за голос в пользу Тюмени при выборе страны-организатора чемпионата мира-2021. За российскую заявку проголосовали 25 из 49 членов конгресса организации. Позже Тюмень лишили права проведения соревнований из-за допингового скандала.
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