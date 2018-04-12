РУСАДА: подготовка квалифицированных кадров является частью профилактики допинга в спорте

МОСКВА, 12 апреля. / ТАСС /. Подготовка квалифицированных кадров, обладающих знаниями в антидопинговой сфере, является важным направлением профилактики допинга в спорте. Об этом заявила в своем выступлении на Всероссийском научно-практическом конгрессе «Стратегия эффективного управления государственными сооружениями и объектами в индустрии спорта» заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая

Местом проведения конгресса стал МГИМО

В своем докладе «Этика спорта в подготовке кадрового ресурса спортивных организаций» Пахноцкая отметила роль кадрового капитала в антидопинговом оздоровлении российского спорта. «Речь идет о тренерах, врачах, массажистах, агентах, спортивных менеджерах, чиновниках и прочих специалистах. Именно они формируют ролевую модель спортсмена и влияют на общую спортивную культуру в стране», — подчеркнула одна из руководителей РУСАДА.

"Российское антидопинговое агентство предоставляет целый комплекс инструментов, которые призваны помочь персоналу спортсмена в организации антидопингового обеспечения. Роль персонала заключается в грамотном использовании всех этих инструментов и действиях в рамках нормативно-правового поля, регулирующего область антидопинга. Поэтому важным направлением профилактики допинга в спорте является подготовка квалифицированных кадров", — заключила Пахноцкая.

В конце марта 2018 года МГИМО и РУСАДА запустили первую программу повышения квалификации «Этика в спорте: ключевые аспекты антидопинговой деятельности» для сотрудников спортивных федераций, региональных органов исполнительной власти и спортивных организаций, занятых в сфере физической культуры и спорта.