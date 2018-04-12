Ещё
РУСАДА: подготовка квалифицированных кадров является частью профилактики допинга в спорте
Далее:
Читайте также:
Ещё

РУСАДА: подготовка квалифицированных кадров является частью профилактики допинга в спорте 

ТАСС 10 часов назад
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Подготовка квалифицированных кадров, обладающих знаниями в антидопинговой сфере, является важным направлением профилактики допинга в спорте. Об этом заявила в своем выступлении на Всероссийском научно-практическом конгрессе «Стратегия эффективного управления государственными сооружениями и объектами в индустрии спорта» заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.
Местом проведения конгресса стал МГИМО.
В своем докладе «Этика спорта в подготовке кадрового ресурса спортивных организаций» Пахноцкая отметила роль кадрового капитала в антидопинговом оздоровлении российского спорта. «Речь идет о тренерах, врачах, массажистах, агентах, спортивных менеджерах, чиновниках и прочих специалистах. Именно они формируют ролевую модель спортсмена и влияют на общую спортивную культуру в стране», — подчеркнула одна из руководителей РУСАДА.
"Российское антидопинговое агентство предоставляет целый комплекс инструментов, которые призваны помочь персоналу спортсмена в организации антидопингового обеспечения. Роль персонала заключается в грамотном использовании всех этих инструментов и действиях в рамках нормативно-правового поля, регулирующего область антидопинга. Поэтому важным направлением профилактики допинга в спорте является подготовка квалифицированных кадров", — заключила Пахноцкая.
В конце марта 2018 года МГИМО и РУСАДА запустили первую программу повышения квалификации «Этика в спорте: ключевые аспекты антидопинговой деятельности» для сотрудников спортивных федераций, региональных органов исполнительной власти и спортивных организаций, занятых в сфере физической культуры и спорта.
ТАСС: последние новости
Допинг-проба французского велогонщика Ди Грегорио дала положительный результат Reuters: сборной России по тяжелой атлетике будет выделено две квоты на ОИ-2020 Победитель зимнего ЧМ-2018 прыгун Лысенко не выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в Дохе
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото95
Ковальчук объяснил желание «попытать свои силы» в США54
Уход Знарка связали с обидой за неподаренный BMW1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Сборная РФ установила новый антирекорд249
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение