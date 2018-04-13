ВФЛА и РУСАДА в ближайшее время подпишут документ о тесном сотрудничестве по антидопингу

МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев /. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в ближайшее время намерена подписать с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) документ о реализации совместной программы антидопинговых мероприятий. Об этом сообщил ТАСС президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

"Мы разработали долговременную программу взаимодействия с Российским антидопинговым агентством, на днях хотели бы с руководителем РУСАДА Юрием Ганусом подписать этот документ", — сказал Шляхтин.

Глава Рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Руне Андерсен в начале марта заявил о том, что ВФЛА должна предоставить ему четкий и объемный план антидопингового тестирования на 2018 год, который позволит IAAF быть уверенной в том, что российские спортсмены будут выступать чистыми.

"План тестирования ВФЛА с РУСАДА не делает, это прерогатива только РУСАДА и IAAF, ведь только они планируют тестирование, нас в известность о нем не ставят, оно проводится внезапно, — продолжил глава ВФЛА. — Поэтому здесь произошло недопонимание в названии документов, хотя многие в СМИ попытались нас обвинить в том, что ВФЛА не предоставляет такой план, не вникая в сам смысл, что от нас требуют. Речь идет о Программе антидопинговых мероприятий, это совершенно другой документ".

Следующая встреча руководства ВФЛА с рабочей группой IAAF состоится до середины июня.

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