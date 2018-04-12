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Четыре российских легкоатлета не получили нейтральный статус
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Четыре российских легкоатлета не получили нейтральный статус 

Вести.Ru 5 часов назад
Фото: Вести.Ru
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) сообщила о том, что четыре российских спортсмена не получат в 2018 году нейтральный статус для выступлений на международных стартах. Известно, что речь идет о российских ходоках Дементии Чепареву, Марии Пономаревой, Софье Бродацкой и Эльвире Хасановой.
Как сообщает ТАСС, три легкоатлета — Хасанова, Чепарев и Бродацкая — в течение 2018 году смогут подать повторную заявку на получение нейтрального статуса, в то время как Пономарева такой возможности будет лишена, что автоматически лишает ее выступлений на международной арене.
Напомним, что ранее российский бегун с барьерами Сергей Шубенков получил разрешение на участие в международных турнирах в 2018 году.
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