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В Иванове пройдет тожественное вручение знаков ГТО
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В Иванове пройдет тожественное вручение знаков ГТО 

Советский спорт 6 часов назад
В Ивановском доме национальностей (ул. Почтовая, д. 3) в пятницу, 13 апреля, в 15:00 пройдет торжественное вручение знаков отличия Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» и награждение победителей региональных мероприятий комплекса ГТО.
В церемонии примет участие делегация Российского союза спортсменов, в которую вошли трехкратная чемпионка Олимпийских игр по фехтованию, двукратный призер Олимпийских игр, 13-кратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР и России, лауреат государственной премии в области спорта «За служение спорту» Галина Горохова, Олимпийская чемпионка по биатлону, двукратный призер Олимпийских игр, трехкратная чемпионка мира, трехкратный призер чемпионатов мира заслуженный мастер спорта России Галина Куклева, призер Олимпийских игр по академической гребле, чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта СССР Анна Алешина, серебряный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе, чемпион Мира, чемпион Европы, заслуженный мастер спорта СССР, судья международной категории, заслуженный тренер России Владимир Чебоксаров, двукратная Олимпийская чемпионка по волейболу, чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, кавалер ордена «Знак Почета», заслуженный мастер спорта СССР Татьяна Сарычева и Олимпийская чемпионка волейболу, чемпионка Европы, двукратная, заслуженный мастер спорта СССР Любовь Козырева.
В рамках мероприятия будут подведены итоги спартакиады комплекса ГТО «Горжусь, тобой, Отечество!», которая прошла в преддверии празднования Дня защитника Отечества, и Зимнего фестиваля ВФСК ГТО среди всех категорий населения Ивановской области. Кроме того, знаки отличия комплекса ГТО будут вручены студентам ивановских высших учебных заведений и активным жителям города Иваново.
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