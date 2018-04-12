ФХР отстранила семь хоккеистов молодёжного клуба «Россошь» из-за возможного нарушения антидопинговых правил

Федерация хоккея России (ФХР) временно отстранила семь игроков клуба Национальной молодёжной хоккейной лиги (НХМЛ) «Россошь» от тренировок и соревнований из-за возможного нарушения антидопинговых правил.

«В настоящий момент спортсмены отстранены от тренировок и соревнований. В случае подтверждения положительных проб, спортсмены могут быть дисквалифицированы согласно антидопинговым правилам Международной федерации хоккея (IIHF) и Всемирного антидопингового агентства (WADA), и в этом случае к врачам и руководителям команды будут применены санкции ФХР», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что сообщения в ряде СМИ о положительных допинг-пробах в юниорской сборной России до 18 лет не соответствует действительности.