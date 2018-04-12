Reuters: сборной России по тяжелой атлетике будет выделено две квоты на ОИ-2020

ТАСС , 12 апреля. Сборная России по тяжелой атлетике получит только две квоты на Олимпийские игры 2020 года в Токио из-за нарушений антидопинговых правил. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что помимо сборной России, еще четыре страны будут представлены на Играх только двумя спортсменами — Казахстан, Азербайджан, Армения и Белоруссия. Причиной для этого стало новое правило Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), которое гласит, что национальная федерация, спортсмены которой совершили 20 и более нарушений антидопинговых правил в период с 2008 по 2020 год, не может быть представлена на Олимпиаде более чем двумя атлетами.

В сентябре 2017 года на исполкоме IWF было принято решение отстранить на один год Федерацию тяжелой атлетики России и еще восемь национальных федераций, чьи спортсмены, как выяснилось после перепроверки допинг-проб с Олимпиад 2008 и 2012 годов, неоднократно нарушали антидопинговые правила. В числе наказанных оказались федерации семи европейских стран (России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Молдавии, Турции и Украины), а также Казахстана и Китая. IWF ввела новое правило в антидопинговой политике, согласно которому, если национальная федерация не выполняет антидопинговые обязанности и не может обеспечить выступление на соревнованиях чистых спортсменов от своей страны, она теряет право на участие в международных турнирах на срок до четырех лет.