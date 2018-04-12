Сборная РФ по тяжелой атлетике сможет выставить двух спортсменов на ОИ-2020 — мужчину и женщину

Федерации тяжелой атлетики России, Казахстану, Азербайджану, Армении и Белоруссии получат по две квоты для участия в Олимпийских играх в Токио 2020 года. Об этом сообщает Reuters. Согласно новым правилам, если представители страны допустили более 20 нарушений антидопинговых правил с 2008 по 2020 год, национальная ассоциация сможет выставить на Игры двух атлетов (мужчину и женщину).

Федерация тяжелой атлетики России и еще восьми стран 30 сентября 2017 года были отстранены IWF от участия в международных стартах на один год за нарушения антидопинговых правил.