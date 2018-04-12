Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал «СЭ» информацию о том, что ВАДА открыло дело в отношении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова, утверждает Le Monde. По информации источника, с 2010 года у него были аномальные показатели биологического паспорта.
— ВАДА — организация, которая не заслуживает никакого отношения, — заявил Вассильев. — Потому что является ангажированной — открывает дела в отношении конкретных спортсменов конкретных стран. ВАДА не может быть объективной — требуется реформирование организации. Также нужно сделать более широкое представительство других стран. Чтобы в ВАДА были не только США, Англия и Канада, но и представители серьезных биатлонных держав. А то, что они сейчас заявляют в отношении только российских спортсменов — ну чему тут удивляться? Приходится сожалеть о том, что настолько местечково они действуют. Не во благо защиты чистоты спорта, а только работают по конкретному заказу. (Игорь НОВИКОВ)