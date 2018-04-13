ВФЛА может заплатить 1 млн швейцарских франков за слушания дел легкоатлетов в CAS

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что сумма слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делам российских спортсменов может обойтись в 1 млн швейцарских франков.

"На сегодняшний день находятся в рассмотрении в CAS 28 дел, связанных с нарушениями антидопинговых правил нашими легкоатлетами, в 2016-2017 годах было рассмотрено 15 дел. На сегодняшний день мы должны оплатить издержки суда и Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) на общую сумму около 250 тысяч швейцарских франков.

С учетом находящихся в рассмотрении дел эта сумма возрастет до 700 тысяч. Если дело дойдет до того, что CAS будет рассматривать дела спортсменов из списка Макларена, то эта сумма возрастет до 1 млн швейцарских франков", — цитирует Шляхтина ТАСС

Ранее Шляхтин выразил надежду на то, что российская организация не лишится членства в ИААФ.