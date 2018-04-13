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ВФЛА может заплатить 1 млн швейцарских франков за слушания дел легкоатлетов в CAS
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ВФЛА может заплатить 1 млн швейцарских франков за слушания дел легкоатлетов в CAS 

Газета.Ru 6 часов назад
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что сумма слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делам российских спортсменов может обойтись в 1 млн швейцарских франков.
"На сегодняшний день находятся в рассмотрении в CAS 28 дел, связанных с нарушениями антидопинговых правил нашими легкоатлетами, в 2016-2017 годах было рассмотрено 15 дел. На сегодняшний день мы должны оплатить издержки суда и Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) на общую сумму около 250 тысяч швейцарских франков.
С учетом находящихся в рассмотрении дел эта сумма возрастет до 700 тысяч. Если дело дойдет до того, что CAS будет рассматривать дела спортсменов из списка Макларена, то эта сумма возрастет до 1 млн швейцарских франков", — цитирует Шляхтина ТАСС.
Ранее Шляхтин выразил надежду на то, что российская организация не лишится членства в ИААФ.
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