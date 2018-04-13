Шляхтин: слушания в CAS дел легкоатлетов РФ могут обойтись в 1 млн швейцарских франков 

МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), как считает руководство Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), уже сейчас должна выплатить IAAF около 250 тысяч швейцарских франков за слушания дел российских легкоатлетов в Спортивном арбитражном суде (CAS). Как сообщил в интервью ТАСС президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин, в итоге эта сумма может увеличиться в четыре раза — до одного миллиона.
Глава рабочей группы IAAF Руне Андерсен в начале марта заявил о том, что возмещение судебных расходов IAAF в CAS является для ВФЛА одним из условий ее восстановления в своих правах. На протяжении длительного времени в ВФЛА один за одним поступают иски от IAAF за слушания дел российских легкоатлетов в Спортивном арбитражном суде.
"На сегодняшний день находятся в рассмотрении в CAS 28 дел, связанных с нарушениями антидопинговых правил нашими легкоатлетами, в 2016-2017 годах было рассмотрено 15 дел, — заметил Шляхтин. — На сегодняшний день мы должны оплатить издержки суда и IAAF на общую сумму около 250 тысяч швейцарских франков. С учетом находящихся в рассмотрении дел эта сумма возрастет до 700 тысяч. Если дело дойдет до того, что CAS будет рассматривать дела спортсменов из списка Макларена, то эта сумма возрастет до 1 млн швейцарских франков".
Собеседник ТАСС подчеркнул, что ВФЛА в настоящее время не рассматривает возможность отказа от возмещения расходов за слушания в CAS дел российских легкоатлетов даже в том случае, если процесс возврата членства ВФЛА в IAAF затянется на неопределенное время.
"Если мы себя ассоциируем как часть международного спортивного сообщества, в котором установлены определенные правила игры, то мы должны нести ответственность за те решения, где нарушения были подтверждены международным спортивным арбитражем. Поэтому вопрос только в четком понимании этих сумм, разумном их распределении между участниками процесса", — подчеркнул Шляхтин.
Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. На международных соревнованиях российские легкоатлеты выступают в нейтральном статусе.