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Шляхтин считает реальной угрозу IAAF запретить нейтральным атлетам выступать за рубежом
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Шляхтин считает реальной угрозу IAAF запретить нейтральным атлетам выступать за рубежом 

ТАСС 5 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин не исключает того, что предложение рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) о возможном запрете нейтральным российским спортсменам выступать на зарубежных стартах может быть реализовано уже летом. Об этом Шляхтин рассказал в интервью ТАСС.
Глава рабочей группы IAAF Руне Андерсен в начале марта заявил о том, что если ВФЛА не достигнет прогресса в своем восстановлении к июльскому заседанию совета IAAF, то будут обсуждаться новые санкции в отношении России. Речь идет, в том числе, о запрете на выступления россиян в качестве нейтральных атлетов.
"Недооценивать это предложение рабочей группы я бы не стал, — признался Шляхтин. — Такой суровый шаг действительно возможен, если мы не будем постоянно доказывать, что наши спортсмены и тренеры соблюдают антидопинговые правила и правила проведения соревнований. Но, к сожалению, факты нарушений антидопинговых правил еще случаются, уже в 2018 году инициировано шесть дел".
"Мы добились прогресса на уровне сборных команд, но в регионах часть спортсменов продолжают надеяться на авось и пытаются достичь высоких результатов запрещенными методами, — продолжил собеседник ТАСС. — Также особую озабоченность вызывает у нас выполнение отстраненными тренерами режима дисквалификации. Как мы видели в фильмах [Хайо] Зеппельта, отдельные тренеры пытаются продолжать работать со спортсменами, такого быть не должно. Внутри нашего легкоатлетического сообщества должна царить атмосфера полного неприятия таких тренеров-нелегалов, ведь даже замалчивание и утаивание таких фактов влечет за собой очередные нарушения".
IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов.
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