Дмитрий Шляхтин: «Мы не хотели бы переводить решение вопроса с ИААФ в судебные инстанции»

Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин в интервью ТАСС отметил, что организация рассматривает разные варианты взаимодействия с ИААФ. По его словам, обсуждаются различные сценарии восстановления членства ВФЛА.

— Недавно в эфире одной из российских радиостанций вы сказали, что сейчас у ВФЛА «идут определенные консультации» с определенными юридическими компаниями, с которыми мы ведем переговоры. Понятно, что подобная деятельность не нуждается в публичности. Но тем не менее хочется узнать немного, о чем идет речь. Может быть, рассматривается возможность поставить под сомнение правомочность выполнения федерацией некоторых критериев, предъявляемых ей международной организацией?

— Мы рассматриваем многие варианты. Ведь теоретически можно обжаловать все. В том числе решения совета международной ассоциации и предъявляемые к нам критерии восстановления. Часть требований не выполнена на сегодняшний день по причине того, что их реализация выходит за полномочия ВФЛА и ИААФ. Важно, что будет потом. Насколько подобные шаги помогут нашей федерации в деле восстановления, ведь нам неинтересен сам процесс и шумиха вокруг него, нам нужен результат.

— Если угроза летнего отстранения наших нейтральных спортсменов реальна, то, может быть, стоит уже сейчас подготовить план их защиты? Заранее подготовиться к подаче иска в CAS на такое решение ИААФ, чтобы увеличить шансы наших спортсменов выступить в августе на чемпионате Европы в Берлине.

— Конечно, мы рассматриваем различные варианты исхода данной непростой ситуации. Проходят в постоянном режиме обсуждения различных вопросов и с членами президиума ВФЛА, и с юристами, как российскими, так и зарубежными. Но мы не хотели бы переводить решение вопроса с ИААФ в судебные инстанции, все-таки нами вместе пройден большой путь. Мы много сделали для объективного, а не формального реформирования российской легкой атлетики и антидопинговой инфраструктуры у нас в стране.

Всех российских спортсменов, которые хотят выступать в нейтральном статусе, ВФЛА поддерживает, хотя в 2016 году это решение было воспринято некоторыми в штыки. Конечно, мы поддержим и тех спортсменов, чьи аргументированные иски о допуске будут поданы в CAS.