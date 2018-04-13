На помост вышли главные силачи университета физкультуры и спорта

В Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма прошли соревнования по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу.

Тридцать пять лучших силачей РГУФКСМиТа в течение двух дней принимали участие в соревнованиях по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу. Кроме того по итогам университетских соревнований тренеры сформировали сборную вуза для участия в Московских студенческих играх и чемпионате студентов по тяжелой атлетике, который пройдет с 18 по 22 апреля.

Первое место в тяжелой атлетике занял Юсуп Атагельдиев из подготовительной группы. Серебро — у первокурсника Данилы Матыцына, бронза — у студента четвертого курса Александра Акульшин. Среди девушек убедительную победу одержала Варвара Сытник.