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На помост вышли главные силачи университета физкультуры и спорта
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На помост вышли главные силачи университета физкультуры и спорта 

Управа района Измайлово города Москвы 4 часа назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма прошли соревнования по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу.
Тридцать пять лучших силачей РГУФКСМиТа в течение двух дней принимали участие в соревнованиях по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу. Кроме того по итогам университетских соревнований тренеры сформировали сборную вуза для участия в Московских студенческих играх и чемпионате студентов по тяжелой атлетике, который пройдет с 18 по 22 апреля.
Первое место в тяжелой атлетике занял Юсуп Атагельдиев из подготовительной группы. Серебро — у первокурсника Данилы Матыцына, бронза — у студента четвертого курса Александра Акульшин. Среди девушек убедительную победу одержала Варвара Сытник.
В соревнованиях по жиму штанги лежа в мужском турнире победителем стал Сергей Любочкин. Серебряные медали достались Евгению Крюкову, а бронзовым призером стал Тедеты Батрадз. У женщин золото досталось Карине Усмановой.
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