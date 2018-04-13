Лукашенко: для борьбы с допингом надо ориентироваться на человеческие ресурсы и сало

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своем отношении к употреблению спортсменами запрещенных веществ и допинга. По его словам, атлеты, нарушившие антидопинговые правила, должны быть наказаны, передает ТАСС

"Не могу не коснуться темы допинга, вы видите, какие громкие скандалы разразились в мире. Санкции применяются не только в отношении отдельных спортсменов, но и в отношении целых стран. Поэтому давайте будем ориентировать на человеческие ресурсы. Плюс сало.

Спорт должен быть чистым, прощения в этом плане не будет, это уже не те времена. Вы видите, на какой уровень поднята эта проблема", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он также отметил важность проведения прозрачного расследования в отношении спортсменов.

"Посмотрим, где это лучше нам сделать, надо активнее использовать все доступные нам каналы взаимодействия для продвижения нашей официальной позиции", — добавил Лукашенко.

Международная федерация гребли на каноэ (ICF) в 2016 году отстранила белорусских атлетов на один год за употребление допинга. Белорусская сторона подала в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на данное решение, которая в итоге была удовлетворена из-за недостаточных доказательств вины.