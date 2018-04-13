Ещё
Бериццо возглавит «Атлетик»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бериццо возглавит «Атлетик» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главным тренером «Атлетика» станет Эдуардо Бериццо.
Испанский специалист возглавит команду со следующего сезона.
Бериццо начинал этот сезон главным тренером «Севильи», но был уволен в декабре.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Черышев остался в запасе на матч против "Атлетика" Конте: "Будет очень сложно отыграть такое отставание" Игонин: "Манчини - менеджер, а "Зениту" нужен тренер"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото102
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»
Фанат ЦСКА ударил ножом болеющего за «Спартак» сына
Фуркад пожелал россиянину лишения золота Олимпиады2
Эксперт назвал успешным выступление ЦСКА в еврокубках1
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение