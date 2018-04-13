Бериццо возглавит «Атлетик»

Главным тренером «Атлетика» станет Эдуардо Бериццо.

Испанский специалист возглавит команду со следующего сезона.

Бериццо начинал этот сезон главным тренером «Севильи», но был уволен в декабре.