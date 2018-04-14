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Александр Тихонов: «ВАДА убивает спорт и его привлекательность»
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Александр Тихонов: «ВАДА убивает спорт и его привлекательность» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов заявил, что своими незаконными действиями Всемирное антидопинговое агенство (ВАДА) убивает спорт и его привлекательность. Он добавил, что руководителям других федераций, выступающим против организации, тоже стоит опасаться.
— Происходящие обыски в в Международном союзе биатлонистов (IBU) с изъятием документов и компьютеров должны заставить задуматься остальные международные федерации по видам спорта, — написал в блоге на своем официальном сайте Тихонов. — Думаю, что следующими жертвами атак ВАДА будут главы Объединенного мира борьбы Ненад Лалович и Международной лыжной федерации Джанфранко Каспер. Эти руководители также как и Андрес Бессеберг выступали против ВАДА, против их беззаконных действий. Я абсолютно согласен и с Лаловичем, и с Каспером, и с Бессебергом, потому что ВАДА — это натуральные пираты XXI века, убивающие спорт и его привлекательность своими действиями.
Цель ВАДА — не борьба с допингом, а расширение влияния и собственного бюджета и манипуляции спортивными результатами через сфабрикованные обвинения. Нужно хорошенько проверить финансовую деятельность самого ВАДА, которое пытается объединить в своих руках функции следователя, прокурора, судьи и палача. Обращаюсь ко всем президентам международных федераций по видам спорта и главам национальных олимпийских комитетов с просьбой объединиться против этого монстра и прекратить беспредел со стороны ВАДА.
Напомним, на этой неделе в офисе IBU прошли обыски. По информации издания VG, глава организации Бессеберг скрыл 65 допинг-случаев с участием российских биатлонистов, начиная с 2011 года. Расследованием этого дела занимается австрийская полиция. Информатор ВАДА Григорий Родченков сотрудничает со следствием по данному делу.
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