Александр Тихонов: «ВАДА убивает спорт и его привлекательность»

Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов заявил, что своими незаконными действиями Всемирное антидопинговое агенство (ВАДА) убивает спорт и его привлекательность. Он добавил, что руководителям других федераций, выступающим против организации, тоже стоит опасаться.

— Происходящие обыски в в Международном союзе биатлонистов (IBU) с изъятием документов и компьютеров должны заставить задуматься остальные международные федерации по видам спорта, — написал в блоге на своем официальном сайте Тихонов. — Думаю, что следующими жертвами атак ВАДА будут главы Объединенного мира борьбы Ненад Лалович и Международной лыжной федерации Джанфранко Каспер . Эти руководители также как и Андрес Бессеберг выступали против ВАДА, против их беззаконных действий. Я абсолютно согласен и с Лаловичем, и с Каспером, и с Бессебергом, потому что ВАДА — это натуральные пираты XXI века, убивающие спорт и его привлекательность своими действиями.

Цель ВАДА — не борьба с допингом, а расширение влияния и собственного бюджета и манипуляции спортивными результатами через сфабрикованные обвинения. Нужно хорошенько проверить финансовую деятельность самого ВАДА, которое пытается объединить в своих руках функции следователя, прокурора, судьи и палача. Обращаюсь ко всем президентам международных федераций по видам спорта и главам национальных олимпийских комитетов с просьбой объединиться против этого монстра и прекратить беспредел со стороны ВАДА.