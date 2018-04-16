Стал известен победитель Бостонского марафона

Японец Юки Каваути стал победителем Бостонского марафона

Японец Юки Каваути стал победителем 122-го Бостонского марафона. Он преодолел дистанцию 42 км 195 м за 2 часа 15 минут 54 секунды.

С 2009 года он участвовал в 81 марафонском забеге. Каваути стал первым с 1987 года японским спортсменом, победившим в данном марафоне.

Бостонский марафон впервые прошел в 1897 году, с тех пор соревнования ежегодно проводятся в каждый третий понедельник апреля. В последние годы количество участвующих превышает 20 тыс. человек. В 2013 году во время Бостонского марафона был совершен теракт — на финише произошли взрывы, унесшие жизни трех человек, почти 300 получили ранения.