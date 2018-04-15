Исинбаева: ВФЛА стала заложницей ситуации с допингом в России

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом россиянка Елена Исинбаева высказала своё мнение о затянувшейся дисквалификации ВФЛА.

«К сожалению, Всероссийская федерация лёгкой атлетики стала своего рода заложницей в нынешней ситуации с допингом, которая потрясла всю нашу страну. Среди критериев восстановления ВФЛА в IAAF есть те, что не входят в компетенцию ВФЛА, а относятся к процедуре восстановления статуса РУСАДА.

Мне очень жаль, что чистым российским спортсменам приходится соревноваться в нейтральном статусе, а многим из них, без объяснения причин, не предоставляется даже такая возможность. Это грязно.

IAAF выбрала способ борьбы с допингом, который не является наиболее эффективным. Они действуют однобоко, с особым вниманием и предвзятостью в нашей федерации. Конечно, у нас есть проблемы, были случаи допинга в России, но и в других странах также было много таких случаев. Спортсмены из других стран после завершения дисквалификации имеют право свободно выступать на международном уровне, а наши чистые атлеты не имеют такого права. Если IAAF действительно хочет бороться с допингом в мировой лёгкой атлетике, а не играть в политические игры с использованием спорта, они должны применять те же самые строгие правила и критерии для всех федераций лёгкой атлетики планеты и их спортсменов», — приводит слова Исинбаевой deporcuba.com.