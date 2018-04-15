Исинбаева обвинила ИААФ в предвзятости

Исинбаева заявила о предвзятости ИААФ по отношению к сборной России

Российская спортсменка Елена Исинбаева рассказала о предвзятом отношении со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) в отношении российских спортсменов.

"ИААФ выбрала не самый эффективный способ борьбы с допингом, потому что они действуют однобоко, с большим вниманием и предвзятостью к нашей федерации. Конечно, у нас есть проблемы, были случаи допинга в России, но в других странах также было много случаев.

Спортсмены из других стран после завершения дисквалификации имеют право свободно выступать на международном уровне, а наши чистые атлеты не имеют такого права", — цитирует спортсменку deporcuba.com.

Также Исинбаева назвала грязным тот факт, что российские спортсмены вынуждены выступать под нейтральным флагом.

"Мне очень жаль, что нашим чистым спортсменам приходится соревноваться в нейтральном статусе, а многим без объяснения причин не дают возможности соревноваться. Это грязно", — добавила она.

Ранее шесть российских легкоатлетов обратились в ИААФ для получения нейтрального статуса.