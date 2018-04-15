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Исинбаева обвинила ИААФ в предвзятости
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Исинбаева заявила о предвзятости ИААФ по отношению к сборной России 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Российская спортсменка Елена Исинбаева рассказала о предвзятом отношении со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) в отношении российских спортсменов.
"ИААФ выбрала не самый эффективный способ борьбы с допингом, потому что они действуют однобоко, с большим вниманием и предвзятостью к нашей федерации. Конечно, у нас есть проблемы, были случаи допинга в России, но в других странах также было много случаев.
Спортсмены из других стран после завершения дисквалификации имеют право свободно выступать на международном уровне, а наши чистые атлеты не имеют такого права", — цитирует спортсменку deporcuba.com.
Также Исинбаева назвала грязным тот факт, что российские спортсмены вынуждены выступать под нейтральным флагом.
"Мне очень жаль, что нашим чистым спортсменам приходится соревноваться в нейтральном статусе, а многим без объяснения причин не дают возможности соревноваться. Это грязно", — добавила она.
Ранее шесть российских легкоатлетов обратились в ИААФ для получения нейтрального статуса.
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