Исинбаева: «Непопадание на ОИ-2016 буду помнить всю свою жизнь»

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева вспомнила момент с непопаданием на Олимпийские игры-2016 из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики.

”Мне все еще грустно и я несчастна. Это то, что я буду помнить всю свою жизнь. Жаль, что я была лишена возможности закончить блестящую спортивную карьеру третьей золотой медалью и новым мировым рекордом. Мой результат в 2016 году составил 4 метра 90 см, что подтверждает серьезность моих намерений победить в Рио”, — сказала Исинбаева, чьи слова приводит издание Deporcuba.

После непопадания на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро 19 августа 2016 года Исинбаева объявила о завершении спортивной карьеры.