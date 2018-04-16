РУСАДА приняло участие в работе антидопингового симпозиума Совета Европы

МОСКВА, 16 апреля. / ТАСС /. Представители Российского антидопингового агентства (РУСАДА) приняли участие в антидопинговом симпозиуме Совета Европы , который прошел в понедельник в кипрской Ларнаке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

Заместитель генерального директора РУСАДА по международному сотрудничеству и антидопинговым вопросам Маргарита Пахноцкая приняла участие в симпозиуме, который был посвящен борьбе с допингом, и представила доклад по применению рекомендаций мониторинговой группы по обмену информацией между государственными учреждениями и антидопинговыми организациями в рамках борьбы с допингом.

"Пахноцкая отметила деятельность межведомственной рабочей группы по координации мер по борьбе с допингом в российском спорте, возглавляемой министром спорта РФ Павлом Колобковым , в которую входит и РУСАДА, — говорится в сообщении. — С 2017 года были предприняты серьезные шаги по организации взаимодействия министерств, входящих в рабочую группу, в вопросах борьбы с допингом, а также по работе в области законотворчества и разработки образовательных программ. Среди важных направлений взаимодействия можно выделить сотрудничество отдела расследований РУСАДА с рядом структурных подразделений Министерства внутренних дел РФ и сотрудничество агентства с комитетом физической культуры и спорта Государственной Думы ".

Также на симпозиуме руководитель отдела обработки результатов РУСАДА Татьяна Галета представила изменения, которые были внесены в документы, предусматривающие порядок проведения слушаний, которые обеспечивают полное соответствие этого процесса в России рекомендациям Совета Европы и гарантируют спортсменам и иным лицам право на справедливые и честные слушания.