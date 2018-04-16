Ещё
РУСАДА приняло участие в работе антидопингового симпозиума Совета Европы
Далее:
Читайте также:
Ещё

РУСАДА приняло участие в работе антидопингового симпозиума Совета Европы 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Представители Российского антидопингового агентства (РУСАДА) приняли участие в антидопинговом симпозиуме Совета Европы, который прошел в понедельник в кипрской Ларнаке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.
Заместитель генерального директора РУСАДА по международному сотрудничеству и антидопинговым вопросам Маргарита Пахноцкая приняла участие в симпозиуме, который был посвящен борьбе с допингом, и представила доклад по применению рекомендаций мониторинговой группы по обмену информацией между государственными учреждениями и антидопинговыми организациями в рамках борьбы с допингом.
"Пахноцкая отметила деятельность межведомственной рабочей группы по координации мер по борьбе с допингом в российском спорте, возглавляемой министром спорта РФ Павлом Колобковым, в которую входит и РУСАДА, — говорится в сообщении. — С 2017 года были предприняты серьезные шаги по организации взаимодействия министерств, входящих в рабочую группу, в вопросах борьбы с допингом, а также по работе в области законотворчества и разработки образовательных программ. Среди важных направлений взаимодействия можно выделить сотрудничество отдела расследований РУСАДА с рядом структурных подразделений Министерства внутренних дел РФ и сотрудничество агентства с комитетом физической культуры и спорта Государственной Думы".
Также на симпозиуме руководитель отдела обработки результатов РУСАДА Татьяна Галета представила изменения, которые были внесены в документы, предусматривающие порядок проведения слушаний, которые обеспечивают полное соответствие этого процесса в России рекомендациям Совета Европы и гарантируют спортсменам и иным лицам право на справедливые и честные слушания.
ТАСС: последние новости
РУСАДА: подготовка квалифицированных кадров является частью профилактики допинга в спорте Допинг-проба французского велогонщика Ди Грегорио дала положительный результат Сотрудники РУСАДА провели открытый урок в московской школе
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Овечкин на грани катастрофы52
Роналду сделал откровенное признание о личной жизни7
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым22
Российскую чемпионку признали лучшей
Футболист рискнул собственной головой ради мяча
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение