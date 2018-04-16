Легкоатлетический кросс провели в районе Аэропорт

Соревнования по легкой атлетике состоялись в районе Аэропорт. В них приняли участие спортсмены-любители в возрасте от 18 до 60 лет. Об этом сообщила представитель районного центра досуга и спорта «Орбита» Екатерина Копейкина.

— Женщины преодолели 1000 метров, мужчины — 1500. Состязания проводились в рамках городской спартакиады «Спорт для всех», — пояснила Екатерина Копейкина

Добавим, соревнования прошли на базе инженерно-технической школы имени Поповича по адресу Малый Коптевский проезд, д. 3. (мю)