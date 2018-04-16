Ивановскую область посетили Олимпийские чемпионы

Всероссийская акция «Олимпийские легенды — детям и молодежи России» прошла в регионе с 9 по 14 апреля. Шесть именитых российских олимпийцев посетили учебные и спортивные заведения в Ивановской области.

Как уточнил начальник департамента спорта Ивановской области Антон Лопатин , в рамках визита олимпийцы посетили три спортивные школы, Шуйский филиал Ивановского государственного университета, Палехское художественное училище имени Максима Горького, а также девять общеобразовательных школ региона. Прославленные Олимпийские чемпионы ответили на вопросы о своей спортивной карьере, рассказали о трудностях на пути к медалям и делились секретами успехов с начинающими спортсменами и учениками региона. «Ивановская область стала 42 регионом Российской Федерации, где прославленные спортсмены провели встречи с подрастающим поколением. Думаю, легендарные олимпийцы могли зажечь ребят желанием заниматься физкультурой и спортом», — отметил Антон Лопатин. Он также добавил, что в планах у Российского союза спортсменов, являющегося организатором проекта, посетить наш регион во второй половине года.

Делегация олимпийцев высоко оценила спортивные возможности, достижения и потенциал спортсменов Ивановской области. «Нам нравится быть в небольших городах, видно, что дети здесь лучше физически подготовлены, чем в мегаполисах. У них глаза горят и видна огромная тяга к спорту. Уверен, что многие из этих детей вырастут в профессиональных спортсменов. Большое счастье делиться своим опытом тренировок и спортивными хитростями», — отметил серебряный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе Владимир Чебоксаров.

Именитые гости приняли участие в торжественном вручении знаков отличия Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» и награждении победителей региональных мероприятий комплекса ГТО, которое состоялось в минувшую пятницу, 13 апреля, в Ивановском доме национальностей. На мероприятии подвели итоги спартакиады комплекса ГТО «Горжусь, тобой, Отечество!» и Зимнего фестиваля ВФСК ГТО среди всех категорий населения Ивановской области. Также знаки отличия комплекса ГТО вручили студентам ивановских высших учебных заведений и активным жителям города Иваново.

Добавим, что в состав делегации вошли трехкратная чемпионка Олимпийских игр по фехтованию, двукратный призер Олимпийских игр, 13-кратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР и России, лауреат государственной премии в области спорта «За служение спорту» Галина Горохова, Олимпийская чемпионка по биатлону, двукратный призер Олимпийских игр, трехкратная чемпионка мира, трехкратный призер чемпионатов мира заслуженный мастер спорта России Галина Куклева, призер Олимпийских игр по академической гребле, чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта СССР Анна Алешина, серебряный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе, чемпион Мира, чемпион Европы, заслуженный мастер спорта СССР, судья международной категории, заслуженный тренер России Владимир Чебоксаров, двукратная Олимпийская чемпионка по волейболу, чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, кавалер ордена «Знак Почета», заслуженный мастер спорта СССР Татьяна Сарычева и Олимпийская чемпионка волейболу, чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта СССР Любовь Козырева.